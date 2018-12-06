Болтон прокомментировал арест финдиректора Huawei
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжо, передает Reuters.
Он сообщил, что был в курсе готовящегося задержания.
«Я знал. Это информация, которую мы получаем от отдела юстиции», — заявил Болтон.
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Помощник американского лидера добавил, что не имеет сведений о том, был ли об этом уведомлен президент США Дональд Трамп.
Ранее Китай потребовал немедленно освободить задержанного финдиректора Huawei. Она была арестована 1 декабря в Ванкувере по запросу США.