Болтон прокомментировал арест финдиректора Huawei

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжо, передает Reuters.

Он сообщил, что был в курсе готовящегося задержания.

«Я знал. Это информация, которую мы получаем от отдела юстиции», — заявил Болтон.

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Помощник американского лидера добавил, что не имеет сведений о том, был ли об этом уведомлен президент США Дональд Трамп.

Ранее Китай потребовал немедленно освободить задержанного финдиректора Huawei. Она была арестована 1 декабря в Ванкувере по запросу США.