В Google назвали видео года

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Компания Google назвала самые популярные видео, опубликованные на YouTube в 2018 году. Об этом сообщается на странице официального блога российского Google.

Как отмечается, мировой рейтинг возглавил ролик американской модели Кайли Дженнер. Она выпустила мини-фильм «To Our Daughter» («Нашей дочери». — «Газета.Ru») после рождения ребенка.

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На втором месте оказалось видео «Трюки в реальной жизни 2 | Dude Perfect», на третьем — «We broke up» («Мы расстались». — «Газета.Ru»)

Самым просматриваемым видео в России стала юмористическая миниатюра Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса «Лучше Всех», которую они исполнили в Comedy Club. На втором месте — интервью Юрия Дудя с телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Третью строчку российского рейтинга занял ролик с выступлением 14-летней Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» с песней «Derniere Danse».

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.