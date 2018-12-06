Китай потребовал немедленно освободить задержанного финдиректора Huawei

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Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан потребовал, чтобы задержанная в Канаде по запросу США финдиректор Huawei Technologies Мэн Ваньчжо была освобождена, передает РИА «Новости».

По его словам, китайская сторона требует объяснить причины задержания Ваньчжо. Пекин призвал немедленно освободить финдиректора компании, а также соблюдать ее права и интересы.

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«…Китай строго и честно соблюдает все резолюции Совбеза, но мы также выступаем против введения односторонних санкций любой из стран вне рамок СБ ООН», — сказал Шуан.

Ранее Ванчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Американские власти считают, что Huawei не соблюдает антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами.