Жителей Кубы подключат к мобильному интернету

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Жители Кубы с четверга, 6 декабря, смогут пользоваться мобильным интернетом по технологии связи третьего поколения (3G), сообщает Euronews.

Данное заявление сделала глава единственного кубинского провайдера телекоммуникационных услуг ETECSA Таня Веласкес.

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«Процесс подключения будет проходить постепенно до 8 декабря. Каждый абонент получит сообщение, подтверждающее активацию услуги», — сказала Веласкес.

Отмечается, что кубинцам предложат четыре пакета данных. Самый доступный тариф на 600 Мб предполагает ежемесячную абонентскую плату в $7 (около 466 руб.), а пакет на 4 Гб обойдется кубинцам в $30 (почти 2 тыс. руб.).

Ранее МИД России пообещал добиваться полной отмены блокады Кубы.