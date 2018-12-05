В ООН поддержали план России по кибербезопасности

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В Совете Безопасности (СБ) ООН поддержали план России, предполагающий создание рабочей группы по кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за принятие российской резолюции проголосовали 119 стран, против были 46, 14 — воздержались. Отмечается, что в числе проголосовавших против документа были Великобритания, США, Грузия и Украина.

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Документ предполагает создание с 2019 года рабочей группы, действующей на основе консенсуса, с целью выработать нормы и принципы поведения стран в киберпространстве.

Ранее в МИД отреагировали на проект президента Франции Эммануэля Макрона по кибербезопасности.