Роскомнадзор закрыл сайт с детскими секс-услугами
Роскомнадзор лишил домена и занес в Единый реестр запрещенной информации сайт, на котором распространялась информация о секс-услугах с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что столичные следователи заинтересовались сайтом детской одежды, где предлагались сексуальные услуги.
«После уведомления Роскомнадзора регистратором доменных имен REG.RU в течение нескольких часов было прекращено делегирование доменного имени сайта», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на сайте содержались «порнографические описания» детей возрастом от пяти до восьми лет. В службе по надзору в сфере связи посчитали, что целью данного портала было «создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними».