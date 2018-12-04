Роскомнадзор закрыл сайт с детскими секс-услугами

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Роскомнадзор лишил домена и занес в Единый реестр запрещенной информации сайт, на котором распространялась информация о секс-услугах с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что столичные следователи заинтересовались сайтом детской одежды, где предлагались сексуальные услуги.

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«После уведомления Роскомнадзора регистратором доменных имен REG.RU в течение нескольких часов было прекращено делегирование доменного имени сайта», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на сайте содержались «порнографические описания» детей возрастом от пяти до восьми лет. В службе по надзору в сфере связи посчитали, что целью данного портала было «создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними».