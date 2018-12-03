Московский СК заинтересовался сайтом с детскими секс-услугами

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Представители управления Следственного комитета (СК) России по Москве начали проверку информации о сайте детской одежды, где предлагались сексуальные услуги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на помощника руководителя ведомства Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что ведомство заинтересовалось сообщениями СМИ, согласно которым создатели одного из сайтов по продаже детской одежды на самом деле зарабатывали деньги на «аренде детей для занятия проституцией».

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«Также в статье сообщается, что на сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагались услуги по доставке за пределы Москвы», — добавила Иванова.

Отмечается, что в данный момент столичный СК проводит доследственную проверку информации, которую распространили СМИ. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей по всему миру.