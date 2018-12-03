Хакеры Anonymous выложили в сеть новые документы антироссийского проекта

Хакеры Anonymous выложили в сеть новую порцию документов о направленном против России проекте Integrity Initiative. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению хакеров, они не увидели реакции на размещенную информацию со стороны международных организаций и лидеров Евросоюза. Организация и спонсоры Integrity Initiative также не отреагировали на выдвинутые требования и не предоставили гарантий, что будут использовать ресурсы исключительно для противостояния дезинформации со стороны России.

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«Мы продолжим публиковать документацию Integrity Initiative до тех пор, пока наши требования провести открытое и тщательное расследование его деятельности на общеевропейском уровне будут полностью выполнены», — говорится в заявлении.

Уточняется, что новые документы, которые были опубликованы, имеют отношение к ФРГ, Испании и Греции. В них тоже упоминается российская сторона. Так, в ряде публикаций речь идет «фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии».

Ранее хакеры Anonymous выложили слитые документы программы «гибридной войны» министерства иностранных дел Великобританиии.