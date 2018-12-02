Фейсбук журналиста Первого канала пытались взломать после сюжета о Британии
Корреспондент «Первого канала» в Лондоне Тимур Сиразиев рассказал о том, что его аккаунт в фейсбуке пытались взломать после того, как он снял сюжет о британской «фабрике троллей», передает РИА «Новости».
«Кто-то пытался вскрыть мой Facebook, на прошлой неделе пришло уведомление, что кто-то пытался проникнуть в ваш аккаунт. Не знаю, связано ли одно с другим», — сказал Сиразиев.
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Он также отметил, что не слышал о директиве министерства обороны Великобритании, которое разослали по военным базам после съемки сюжета.
Ранее Сиразиев прокомментировал панику в минобороны Британии.