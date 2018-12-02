В Бельгии заявили об активности террористов в Telegram

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Бельгийские спецслужбы установили, что террористы, которые раньше использовали для своей активности Facebook и Twitter, перешли на использование мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет бельгийской контрразведки VSSE.

Отмечается, что несколько лет назад, в период расширения террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), боевики активно распространяли сведения в соцсетях.

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«В течение нескольких лет такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на такие сообщения и быстро удалять их, что привело к частичному перемещению такой пропаганды в более замкнутую среду приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что глава ФСБ Александр Бортников назвал парадоксальной ситуацию с ключами шифрования Telegram.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.