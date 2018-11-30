Сеть отелей Mariott сообщила о кибератаке на данные 500 млн клиентов

Компания Marriott International сообщила, что база данных ее клиентов подверглась кибератаке на Starwood Hotels & Resorts, в результате которой могла оказаться похищена личная информация 500 млн клиентов компании, передает CNBC.

Сообщается, что доступ к базе данных Starwood Hotels & Resorts для неавторизованных лиц был открыт с 2014 года. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние лица копировали и шифровали данные постояльцев сети отелей.

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Как отмечается, в результате кибератаки злоумышленники могли узнать имена, адреса электронной почты, паспортные данные, дату рождения, пол, а в некоторых случаях и номера банковских карт.

В компании заявили, что приняли меры для исправления ситуации, но от дальнейших комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что Госдеп подтвердил попытки хакерских атак от имени сотрудников ведомства.