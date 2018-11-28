В Генконсульстве России в США подтвердили предъявление обвинения шести россиянам
Генеральное консульство России в Нью-Йорке в своем твиттере подтвердило предъявление обвинения шестерым россиянам в кибермошенничестве.
«По информации Министерства юстиции США, 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений. В настоящее время ожидается их экстрадиция в США», — говорится в сообщении генконсульства.
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В предшествующей записи подчеркивается, что генконсульство держит ситуацию на контроле.
Ранее сообщалось, что граждан России и Казахстана обвинили в США в интернет-мошенничестве на $36 млн.