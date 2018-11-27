Спецпрокурор по «российскому делу» проверяет встречу Манафорта по поводу Ассанжа
Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер выясняет обстоятельства встречи президента Эквадора Ленина Морено с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, передает CNN.
Уточняется, что речь идет о встрече в столице Эквадора Кито в 2017 году.
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По данным источника CNN, Мюллера интересует, обсуждалась ли на этой встрече организация WikiLeaks или ее основатель Джулиан Ассанж.
Ранее газета The Guardian опубликовала материал, в котором утверждается, что Манафорт тайно встречался с Ассанжем. Позднее организация WikiLeaks поспорила на $1 млн, что они не встречались.