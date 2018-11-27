WikiLeaks поспорила на $1 млн, что Ассанж не встречался с Манафортом

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Организация WikiLeaks заявила, что готова поставить миллион долларов на то, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не встречался с основателем организации Джулианом Ассанжем. Сообщение было опубликовано в твиттере.

Такая реакция поступила в ответ на материал газеты The Guardian, в котором утверждается, что Манафорт тайно встречался с Ассанжем.

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«Запомните день, когда The Guardian позволила серийному фальсификатору разрушить репутацию издания. WikiLeaks предлагает The Guardian поспорить на миллион долларов и голову редактора, что Манафорт никогда не встречался с Ассанжем», — говорится в обращении организации.

Ранее газета опубликовала статью о том, что Манафорт якобы тайно встречался с Ассанжем.