Guardian: Манафорт тайно встречался с Ассанжем
Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные встречи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.
По данным источников газеты, Манафорт посещал Ассанжа в 2013, 2015 и 2016 году — в тот период, когда он стал одной из ключевых фигур Белого дома.
Как отмечается, цель и содержание этих встреч неизвестны.
Подчеркивается, что последняя встреча Манафорта с Ассанжем произошла в марте 2016 года. Некоторое время спустя WikiLeaks опубликовала электронные письма членов демократической партии, которые якобы были перехвачены сотрудниками российской разведки.
Уточняется, что экс-глава предвыборного штаба Трампа отрицает свою причастность ко взломам.
Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта во лжи при даче показаний ФБР.