Guardian: Манафорт тайно встречался с Ассанжем

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Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные встречи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источников газеты, Манафорт посещал Ассанжа в 2013, 2015 и 2016 году — в тот период, когда он стал одной из ключевых фигур Белого дома.

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Как отмечается, цель и содержание этих встреч неизвестны.

Подчеркивается, что последняя встреча Манафорта с Ассанжем произошла в марте 2016 года. Некоторое время спустя WikiLeaks опубликовала электронные письма членов демократической партии, которые якобы были перехвачены сотрудниками российской разведки.

Уточняется, что экс-глава предвыборного штаба Трампа отрицает свою причастность ко взломам.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта во лжи при даче показаний ФБР.