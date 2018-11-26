В Белоруссии будут идентифицировать пользователей сайтов по номеру телефона

Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило порядок идентификации пользователей интернет-ресурсов с помощью телефонного номера. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте белорусского Совета Министров.

Как отмечается, новые требования вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

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«Правительством утверждено положение, <…> (которым. — «Газета.ru») определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения или материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование», — говорится в тексте постановления.

Подчеркивается, что один номер телефона может использоваться при регистрации не более одной учетной записи на отдельном интернет-сайте. Пользователи смогут размещать данные в сети только после введения своего логина и пароля при входе на ресурс.

Ранее правительство утвердило правила идентификации россиян в мессенджерах.