Роскомнадзор возбудил дело против Google

В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административного дела в отношении Google. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что дело было заведено в связи с тем, что российское законодательство предполагает исключение из результатов поиска ресурсов, на которых содержится противоправная информация. Для этого необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, где представлен перечень запрещенных ресурсов.

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«Компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 13.40 КоАП России. За это правонарушение предусмотрен штраф, размер которого может составить от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Рассмотрение дела состоится в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что в России задумались о более жестких штрафах для интернет-компаний.