КНДР и Южная Корея захотели объединить страны с помощью оптоволокна

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В пятницу, 23 ноября, в пограничном пункте Пханмунджом пройдут переговоры представителей Южной и Северной Корей, на которых будет обсуждаться прокладка оптоволоконного кабеля между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение южнокорейского министерства объединения.

В сообщении говорится, что на встрече в межкорейском офисе в Кэсоне стороны обсудят проблемы модернизации линии телефонной связи. Также представители стран поднимут вопрос «замены устаревших медных кабелей на оптоволоконные».

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В министерстве объединения добавили, что такие работы по модернизации не станут нарушением международных санкций в отношении Северной Кореи.

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