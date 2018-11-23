КНДР и Южная Корея захотели объединить страны с помощью оптоволокна
В пятницу, 23 ноября, в пограничном пункте Пханмунджом пройдут переговоры представителей Южной и Северной Корей, на которых будет обсуждаться прокладка оптоволоконного кабеля между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение южнокорейского министерства объединения.
В сообщении говорится, что на встрече в межкорейском офисе в Кэсоне стороны обсудят проблемы модернизации линии телефонной связи. Также представители стран поднимут вопрос «замены устаревших медных кабелей на оптоволоконные».
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В министерстве объединения добавили, что такие работы по модернизации не станут нарушением международных санкций в отношении Северной Кореи.
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