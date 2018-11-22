Бывший топ-менеджер Facebook признал атаки на Сороса

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Бывший топ-менеджер компании Facebook Эллиот Шраге официально признал, что фирма Definers помогала соцсети выпускать материалы, порочащие конкурентов компании, а также обвинявшие американского миллиардера Джорджа Сороса в заговоре против компании. Детали его обращения сообщаются на Facebook Newsroom.

Он отдельно подчеркнул, что атаки на Сороса действительно имели место. Это было вызвано тем, что в 2018 году тот назвал соцсеть «угрозой обществу» во время речи в Давосе. Шраге сообщил, что компания пыталась выяснить, имели ли его слова какую-то финансовую мотивацию, и какие группы влияния за ним стоят.

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Шраге подчеркнул, что ответственность за эти действия лежит на руководстве отдела по коммуникациям, главой которого он являлся. Бывший топ-менеджер подчеркнул, что виноват в произошедшем лично он.

По его словам, он знал о том, что для очернения конкурентов была нанята компания Definers, а также другие аналогичные фирмы, и одобрял это решение.

«Эта система потерпела крах и я сожалению о том, что подвел вас. Я сожалею о своем промахе здесь», — сказал Шраге.

Ранее газета The New York Times сообщила, что руководство Facebook дискредитировало протестующих связями с Соросом.