Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ
Личные данные некоторых пользователей интернет-сайта компании Amazon попали в открытый доступ, передает CNBC.
Как отмечается, в открытом доступе оказались имена покупателей, а также адреса их электронной почты.
Подчеркивается, что утечка произошла из-за технической ошибки. В компании заявили, что инцидент произошел не по вине пользователей, и им не нужно менять пароль или предпринимать еще какие-либо действия.
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В Amazon уточнили, что на данный момент проблема устранена.
Число людей, данные которых попали в открытый доступ, компания не раскрывает.
Ранее сообщалось, что Amazon хочет купить принадлежащие Disney спортивные телеканалы.