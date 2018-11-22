Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ

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Личные данные некоторых пользователей интернет-сайта компании Amazon попали в открытый доступ, передает CNBC.

Как отмечается, в открытом доступе оказались имена покупателей, а также адреса их электронной почты.

Подчеркивается, что утечка произошла из-за технической ошибки. В компании заявили, что инцидент произошел не по вине пользователей, и им не нужно менять пароль или предпринимать еще какие-либо действия.

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В Amazon уточнили, что на данный момент проблема устранена.

Число людей, данные которых попали в открытый доступ, компания не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Amazon хочет купить принадлежащие Disney спортивные телеканалы.