Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

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Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Основная часть сообщений о сбоях в работе начала поступать с 16.00 мск. О проблемах сообщили пользователи из Англии, России, США, Польши, Венгрии и Бразилии.

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Жалобы поступают на проблемы при авторизации, а также ошибку, при которой соцсети сообщают о недоступности сервиса.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Messenger.