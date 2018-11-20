Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Основная часть сообщений о сбоях в работе начала поступать с 16.00 мск. О проблемах сообщили пользователи из Англии, России, США, Польши, Венгрии и Бразилии.
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Жалобы поступают на проблемы при авторизации, а также ошибку, при которой соцсети сообщают о недоступности сервиса.
Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Messenger.