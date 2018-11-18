В плане Facebook по спасению британских газет нашли двойное дно

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План компании Facebook по поддержке региональных британских газет подвергся критике, передает издание The Sunday Times.

Как отмечается, Facebook ведет переговоры с тремя местными издателями в Британии, чтобы оказать финансовую поддержку СМИ и содействовать повышению профессионализма журналистов.

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Подчеркивается, что этот проект якобы является попыткой «отмыть» репутацию компании. Реализуя эту программу, Facebook как бы признает свою вину в том, что социальная сеть нанесла большой ущерб региональной газетной индустрии.

По словам источника издания, план компании — это «нечестная» уловка, которая нужна для того, чтобы избежать ужесточения регулирования ее деятельности.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг ответил на обвинения в пособничестве России.