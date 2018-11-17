Госдеп подтвердил попытки хакерских атак от имени сотрудников ведомства
Госдепартамент США в курсе информации о попытках хакерских атак с использованием имен сотрудников внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.
Как отмечается, в результате предпринятой попытки «ни одна сеть госдепартамента не была скомпрометирована».
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«Госдепартаменту известно о недавнем вредоносном киберсобытии, связанным с подделкой сотрудника госдепартамента, о чем сообщила фирма FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности», — рассказали в пресс-службе Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения в кибератаках в адрес России.