В Facebook продолжили оправдываться по делу о «вмешательстве России»

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Операционный директор Facebook Шерил Кара Сэндберг в своем фейсбуке прокомментировала материал New York Times, в котором компанию упрекали в «слишком медленной» реакции на предполагаемое вмешательство России,

«Предположение о том, что мы не были заинтересованы в том, чтобы знать правду, или хотели скрыть то, что знали, или, что пытались помешать расследованию, попросту неверно. Обвинения, в которых говорится, что лично я стояла на пути также совершенно неверны», — написала Сэндберг.

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Она подчеркнула, что вместе с главой компании Марком Цукербергом проинформировала Конгресс и силы правопорядка и заявила, что для нее и компании «не могло быть ничего более важного».

Ранее Facebook уже отвечала на обвинения в игнорировании «вмешательства России».