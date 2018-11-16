WSJ: США готовятся предъявить обвинения Ассанжу

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Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что суд над ним пройдет в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американские прокуроры последний год обсуждали, какие обвинения могут быть выдвинуты против Ассанжа.

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Также источники газеты рассказали, что последние события вокруг журналиста «радуют» американские власти. При этом они не уточнили, ведут ли власти США переговоры с Великобританией или Эквадором, в посольстве которого скрывается Ассанж.

Ранее сообщалось, что МИД Эквадора призвал Ассанжа воздержаться от инсинуаций.