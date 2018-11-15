В ФАС сообщили о хакерской атаке на свои ресурсы
Ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным пресс-службы, атака началась с рассылки на адреса ФАС вирусного сообщения, вирус воровал служебные логины и пароли.
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«Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома», — отметили в ФАС.
Отмечается, что атаке подверглись как центральный аппарат службы, так и региональные отделения. В ведомстве подчеркнули, что службу информационной безопасности оперативно среагировала на инцидент, пострадавших пока нет.
Ранее СМИ рассказали о плане Пентагона начать кибератаку против России в случае «вмешательства».