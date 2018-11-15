NYT: руководство Facebook дискредитировало протестующих связями с Соросом

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Основатель Facebook Марк Цукерберг и главный операционный директор компании Шерил Кара Сэндберг пытались «скрыть» от общественности проблемы, которые существуют в социальной сети. Об этом пишет газета The New York Times.

Публикацию о ситуации в Facebook издание написало на основе более 50 интервью с нынешними и бывшими сотрудниками социальной сети, а также законодателями и «другими» специалистами.

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В частности, по данным NYT, руководство Facebook наняло неназванную компанию, связанную с республиканской партией, которая дискредитировала «протестующих активистов», приписывая им связи с американским миллиардером и либеральным активистом Джорджем Соросом.

Ранее конгрессмен-демократ призвал регулировать Facebook из-за «российской пропаганды».