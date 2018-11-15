Конгрессмен-демократ призвал регулировать Facebook из-за «российской пропаганды»

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Конгрессмен от демократической партии Дэвид Чичиллине написал в своем твиттере, что американским законодателям следует принять меры в отношении социальной сети Facebook.

В своем твите политик ссылается на статью The New York Times в которой говорится, как социальная сеть справляется с кризисом из-за утечки данных. По мнению Чичиллине, эта «ошеломляющая» публикация является доказательством того, что руководство Facebook ставит коммерческие выгоды выше безопасности пользователей.

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«Мы знаем, что Facebook решил закрыть глаза на распространение языка вражды и российской пропаганды на своем сайте», — заметил Чичиллине.

Также он подчеркнул, что американским властям «давно пора» принять законодательные меры по соцсети.

Reuters отмечает, что Чичиллине скорее всего возглавит комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства в области антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что Франция и Facebook будут бороться с ненавистью в интернете.