В Роскомнадзоре оценили итоги переговоров с Google

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Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство оценивает переговоры с компанией Google по поводу российского законодательства как результативные, передает РИА «Новости».

14 ноября состоялась встреча замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем компании Google Дороном Авни. Одной из главных тем обсуждений стала ситуация вокруг нарушения Google требований российского закона о фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче Google.

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«Я считаю, что это были такие хорошие переговоры с компанией, результативные, надеюсь. Та информация, которую мы от них услышали сегодня, была для нас достаточно важной», — сказал Субботин.

Он выразил уверенность в том, что позиция Роскомнадзора, которую ведомство изложило представителю Google, тоже оказалась достаточно важной для американской компании.

Ранее сообщалось, что Google захотел соблюдать российские законы после встречи с представителями Роскомнадзора.