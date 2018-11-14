ВС России усиливают защиту из-за угрозы кибератак

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Вооруженные силы России усиливают меры по защите коммуникаций из-за наращивания рядом стран возможностей для кибератак, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник службы защиты государственной тайны вооруженных сил Юрий Кузнецов.

Он уточнил, что одной из основных угроз информационной безопасности сейчас является «наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях».

Ранее сообщалось, что Пентагон подготовил план кибератаки против России, которая будет открыта в случае ее вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США.