Франция и Facebook будут бороться с ненавистью в интернете

Франция и эксперты соцсети Facebook подготовят в следующем году предложения по борьбы с оскорблениями и интернет-контентом, разжигающим ненависть, передает РИА «Новости».

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в ЮНЕСКО на форуме по вопросам управления интернетом.

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Он рассказал, что компания вскоре примет делегацию французских регуляторов, которые будут вместе разрабатывать «совместные четкие и конкретные предложения» по борьбе с контентом, содержащим ненависть или оскорбления.

Макрон подчеркнул, что анонимность в интернете «должна допускать свободу, которая порою задушена», но при этом не должна помогать преступникам и террористам уходить от наказания.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о плюсах и минусах анонимности в интернете.