Twitter рассказал о вредоносной деятельности во время выборов в США

В социальной сети Twitter проинформировали, что не выявили масштабной вредоносной деятельности во время промежуточных выборов в конгресс США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению компании, вредоносная деятельность была незначительной.

«…она (вредоносная деятельность. — Газета.Ru) не представляла из себя ничего необычного, мы приняли меры быстро и масштабно», — заявили в компании.

Ранее Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США.