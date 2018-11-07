Трамп заявил о готовности сотрудничать с демократами по соцсетям

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к сотрудничеству с демократами в вопросе регулирования социальных сетей, передает РИА «Новости».

«Но тут вы вторгаетесь в (вопрос свободы) слова. Хотите верьте, хотите — нет, но я по-настоящему люблю свободу слова. Многие этого не понимают, но я в это очень верю. А когда вы начинаете регулировать, может произойти много плохого», — сказал Трамп.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Трампа, посвященной итогам промежуточных выборов.