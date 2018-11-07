Глава ФСБ выступил за депонирование ключей шифрования мессенджеров

Глава ФСБ России Александр Бортников выступил за создание системы депонирования ключей шифрования мобильных приложений для доступа к переписке террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выработать единые правила обращения с ключами можно только при тесном сотрудничестве спецслужб, операторов связи и телекоммуникационных компаний.

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«При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», — подчеркнул Бортников.

Ранее в Госдуме прокомментировали запрет на анонимное использование мессенджеров.