В Facebook связали заблокированные перед выборами аккаунты с Кремлем

В Facebook рассказали, что аккаунты, заблокированные перед промежуточными выборами, вероятно, связаны с «российскими агентами», которые распространяли дезинформацию во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно заявлению компании, удаленные аккаунты связаны с «Агентством-интернет исследований» (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Кроме того, руководство соцсети заявило, что связаный с IRA веб-сайт опубликовал список созданных «Агентством» аккаунтов в Instagram.

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«Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди», — заявил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Ранее сообщалось, что из соцсети удалили посты об охоте на нелегалов на избирательных участках в США.