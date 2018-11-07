Facebook удалил посты об охоте на нелегалов на избирательных участках в США

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Сотрудники социальной сети Facebook удалили ряд публикаций, в которых говорилось о том, что представители иммиграционной и таможенной полиции США дежурят около избирательных участков и ловят нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CNN.

На телеканале напомнили, что представители иммиграционной и таможенной полиции уже заявляли, что содержащаяся в постах информация является ложной.

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В Facebook также заявили, что они удалили посты, в которых были указаны неверные даты выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США зафиксировало попытки дезинформации во время выборов в конгресс Соединенных Штатов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.