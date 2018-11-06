Правительство утвердило правила идентификации россиян в мессенджерах

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей сервиса обмена мгновенными сообщениями путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи в соответствии с настоящими правилами на основании договора об идентификации, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной связи», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что при невозможности для разработчиков мессенджеров достоверно определить принадлежность номера абонента, соответствующие данные будут запрашиваться у операторов связи. Проверка по запросу мессенджера должна будет проводится за 20 минут, в случае отсутствия номера или ответа оператора в течение этого времени, пользователь зарегистрирован не будет.

Ранее сообщалось, что пользоваться мессенджерами смогут только владельцы телефонных номеров.