NBC сняла с эфира рекламу Трампа из-за критики

Американская телекомпания NBC приняла решение снять с эфира заказанный президентом США Дональдом Трампом рекламный ролик, в котором говорилось о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками. Официальное заявление NBC опубликовал в своем твиттере журналист телеканала CNN.

На портале Mediaite добавили, что CNN сразу отказался от этой рекламы. Также там отметили, что в 30-секундном ролике говорилось о связи «каравана мигрантов» с преступником-нелегалом, который застрелил двух помощников шерифов. Подчеркивается, что реклама вызвала в сети волну критики.

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«После дополнительного изучения [рекламного ролика] мы осознали его оскорбляющий чувства характер и приняли решение снять его с эфира», — говорится в заявлении NBC.

Составители заявления заверили, что ролик «при первой возможности» перестанут показывать все принадлежащие NBC телеканалы.