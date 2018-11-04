Билл Гейтс допустил введение налога на роботов

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем в отношении роботов будут введены специальные сборы. Об этом сообщает газета Nikkei.

По его словам, налог на роботов позволить людям сохранять рабочие места.

Он также добавил, что автоматизация может привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест.

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Гейтс подчеркнул, что необходимо не допустить подобного.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс рассказал об отношении к президенту США Дональду Трампу.