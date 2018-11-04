Билл Гейтс допустил введение налога на роботов
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем в отношении роботов будут введены специальные сборы. Об этом сообщает газета Nikkei.
По его словам, налог на роботов позволить людям сохранять рабочие места.
Он также добавил, что автоматизация может привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест.
Реклама
Гейтс подчеркнул, что необходимо не допустить подобного.
Ранее сообщалось, что Билл Гейтс рассказал об отношении к президенту США Дональду Трампу.