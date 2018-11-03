В Белоруссии задумались о запрете на съемку граждан без согласия

В Белоруссии предложили ввести запрет на фото- и видеосъемку граждан без их согласия, передает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

Как отмечается, с инициативой о внесении соответствующих поправок в гражданский кодекс Белоруссии выступил Конституционный суд страны.

Реклама

Подчеркивается, что целями законопроекта являются обеспечение конституционного принципа верховенства права, защита гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в личную жизнь, устранение неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина.

В прошлом сообщалось, что МВД России подтвердило право водителей снимать инспекторов ДПС на камеру.