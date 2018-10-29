В Twitter хотят избавиться от лайков

Основатель Twitter Джек Дорси планирует в ближайшее время убрать из социальной сети кнопку «Лайк». Об этом пишет Telegraph со ссылкой на заявление Дорси.

По данным издания, Дорси сделал такое заявление на одном из мероприятий. Он подчеркнул, что кнопка в виде «сердечка» ему не нравится и пообещал в «скором времени» от нее отказаться. Основатель Twitter предположил, что отказ от нее приведет к повышению уровня дискуссий в социальной сети.

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В издании напомнили, что «Лайк» появился в Twitter в 2015 году. Он заменил кнопку «Избранное», которая добавляла твит в закладки.

Ранее сообщалось, что личные сообщения пользователей Twitter попали в чужие руки.