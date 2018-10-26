Трамп обвинил Twitter в падении числа подписчиков

Президент США Дональда Трамп в своем твиттере обвинил руководство компании Twitter в предвзятом отношении и падении числа подписчиков его аккаунта.

«Twitter удалили множество людей из моего аккаунта и, что более важно, они, скорее всего, сделали что-то, что затрудняет подписку — они снизили рост до такой степени, что это стало очевидно для всех. Несколько недель назад это был реактивный корабль, сейчас — дирижабль! Полная предвзятость?», — написал Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп подвергся резкой критике из-за мигрантов, но это не повлияло на его рейтинги.