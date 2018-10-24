В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за подозрительной посылки

В американском городе Нью-Йорк эвакуировали офис телеканала CNN из-за подозрительной посылки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным агентства, здание Тайм-Уорнер-Центр, в котором находится офис CNN, было эвакуировано из-за подозрительной посылки.

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Как отмечается, содержимое посылки в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон неизвестные отправили «вероятные взрывные устройства».