Совфед поддержит законопроект о доле иностранного участия в новостных агрегаторах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о снижении доли иностранного участия в новостных агрегаторах, сообщает РИА «Новости».

«У нас уже есть закон о том, что иностранное участие в СМИ не должно превышать 20%», — сказала Матвиенко.

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Она отметила, что на новостные агрегаторы эта норма должна автоматически распространяться.

Ранее законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами был внесен в Госдуму.