Совфед поддержит законопроект о доле иностранного участия в новостных агрегаторах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата поддержит закон о снижении доли иностранного участия в новостных агрегаторах, сообщает РИА «Новости».
«У нас уже есть закон о том, что иностранное участие в СМИ не должно превышать 20%», — сказала Матвиенко.
Реклама
Она отметила, что на новостные агрегаторы эта норма должна автоматически распространяться.
Ранее законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами был внесен в Госдуму.