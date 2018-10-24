Facebook и Twitter оценили влияние Китая на выборы в США

Facebook и Twitter не нашли признаков вмешательства КНР в выборы в конгресс США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компании не нашли доказательств того, что Китай ведет кампанию по дезинформации перед предстоящими выборами в США.

Как отмечается, Facebook и Twitter опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что КНР пытается повлиять на выборы в конгресс США.

Ранее Трамп заявил, что Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия.