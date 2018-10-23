Минюст предложил наказывать за склонение детей к опасным для жизни людей действиям

Минюст России опубликовал на своем сайте предложение об установлении уголовной ответственности за склонение детей к противоправным действиям, опасным для других людей.

В ведомстве отметили, что в действующем законодательстве оговаривается ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в опасные для его жизни действия, однако указали на отсутствие норм, регулирующих случаи склонения несовершеннолетних к действиям, представляющим опасность для иных лиц.

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«При этом имеются случаи нападения подростков на учителей и одноклассников, а также детей младшего школьного возраста, которым предшествовали призывы к совершению таких действий, распространяемые в сети «Интернет», — говорится в тексте сообщения.

В Минюсте подчеркнули, что во исполнение поручения президента России предлагается ввести уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего «в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни или здоровья иных лиц». Также предлагается привлекать к ответственности за подобные действия с 16, а не с 18 лет.

Ранее в Госдуме назвали стрельбу в Керчи результатом влияния экстремистской идеологии на личность.