Поющая ослица из Ирландии покорила интернет-пользователей

В сети набрало популярность видео поющей ослицы из Ирландии, сообщает издание ABC News. Выступление животного выложил у себя на странице в фейсбуке местный житель.

Исполнение ослицы получило высокую оценку среди пользователей, видео репостнули уже более 2 тысяч раз.

Реклама

Мужчина, заснявший поющее животное, навещал ослицу в течение года.

«Она живет примерно в 20 минутах от меня в Турене, Коннемара», — сообщил автор видео.

Мужчина также добавил, что знает семью, которая владеет ослицей, и приносит ей морковь, хлеб и печенье с имбирем.

«Я пытаюсь ее навещать по возможности, потому что она очаровательна, такая дружелюбная и нежная. Это видео показалось мне смешным, поэтому я просто разместил его. Я не думал, что оно станет вирусным» - заметил он.

Ранее в инстаграме стало вирусным видео кота-болельщика, который вместе со своим хозяином радуется победе его команды.