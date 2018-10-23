Кремль поддержал ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах

В Кремле поддерживают инициативу ограничить максимальную долю иностранного владения в новостных агрегаторах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле поддерживают соответствующее ограничение. Песков также добавил, что инициатива потребует экспертной проработки.

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«Дело в том, что, безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, они так или иначе могут, с экспертной точки зрения, приравниваться к средствам массовой информации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также напомнил, что подобное ограничение уже несколько лет действует для СМИ. В то же время, по его словам, правоприменение закона не вызвало проблем.

Накануне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает ограничить максимальную долю владения иностранцев в российских новостных агрегаторах до 20%.