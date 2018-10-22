«Яндекс» может изменить структуру сервиса новостей при принятии закона об агрегаторах

Компания «Яндекс» будет рассматривать реструктуризацию сервиса новостей, если в России будет принят закон об ограничении иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов, передает РИА «Новости».

«Нам известно о том, что в Государственную Думу был внесен проект такого закона, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Если такой закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Ограничению доли иностранного участия может быть установлено на уровне до 20%.