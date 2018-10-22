В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах
В Госдуму внесен проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документ размещен в базе данных Госдумы.
Ограничению доли иностранного участия может быть установлено на уровне до 20%.
Документ предполагает запрет иностранным государствам, иностранным организациям и гражданам, а также российским юрлицам с иностранным участием владеть новостным агрегатором.
Отмечается, что ограничения предлагаются для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества».
Санкция за неисполнение требований по ограничению доли иностранного участия до 20% в уставном капитале новостного агрегатора предполагает ограничение к нему доступа на территории России.
При этом предполагается, что владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу.