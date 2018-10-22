В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

В Госдуму внесен проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документ размещен в базе данных Госдумы.

Ограничению доли иностранного участия может быть установлено на уровне до 20%.

Документ предполагает запрет иностранным государствам, иностранным организациям и гражданам, а также российским юрлицам с иностранным участием владеть новостным агрегатором.

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Отмечается, что ограничения предлагаются для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества».

Санкция за неисполнение требований по ограничению доли иностранного участия до 20% в уставном капитале новостного агрегатора предполагает ограничение к нему доступа на территории России.

При этом предполагается, что владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу.